Juventus Women scatta l’ora dell’esordio per Lia Walti | qual è la partita nel mirino per vederla in campo per la prima volta in bianconero

di Mauro Munno Juventus Women, Lia Walti verso l’esordio: ecco la partita nel mirino per vederla in campo per la prima volta in bianconero. Tutti i dettagli. L’attesa è quasi finita. La Juventus Women è pronta ad accogliere in campo il suo grande colpo estivo: Lia Wälti. La centrocampista svizzera, dopo aver completato il suo percorso di recupero, è considerata ormai pronta, e il suo esordio con la maglia bianconera potrebbe arrivare già in una delle prossime due partite. Lo apprende . Il rientro della stella svizzera. Arrivata in estate dall’ Arsenal con l’etichetta di top player internazionale, Lia Wälti, centrocampista classe 1993, non ha ancora potuto fare il suo debutto a causa di un intervento chirurgico che le ha fatto saltare tutta la preparazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

