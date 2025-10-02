Juventus vs Milan sesta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Divise da un solo punto, le due squadre giocano per la vetta della classifica. Juventus vs Milan si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium. JUVENTUS VS MILAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Momento complicato per i bianconeri, reduce da quattro pareggi consecutivi, due in campionato contro Verona e Atalanta, e due in Champions, contro Borussia Dortmund e Villareal. La squadra di Tudor ha raccolto fin’ora 11 punti, frutto dibtre vittorie e due pareggi, denunciando qualche difficoltà nella gestione dei risultati. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

