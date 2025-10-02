Juventus vince il premio Best Growth Strategy ai World Football Summit | il comunicato ufficiale del club che rivela tutti i dettagli

Juventusnews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus trionfa ai World Football Summit con il premio Best Growth Strategy: il comunicato ufficiale del club con tutti i dettagli. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha rivelato di aver vinto il premio Best Growth Strategy ai WFS grazie al progetto Zebras. Di seguito riportato il comunicato ufficiale del club bianconero. COMUNICATO – « Dopo il Most Innovative Teams di Front Office Sports ottenuto nel mese di agosto, la Juventus ottiene un nuovo riconoscimento internazionale di assoluto prestigio, vincendo la categoria Best Growth Strategy ai World Football Summit (WFS) presentati da Deloitte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus vince il premio best growth strategy ai world football summit il comunicato ufficiale del club che rivela tutti i dettagli

© Juventusnews24.com - Juventus vince il premio Best Growth Strategy ai World Football Summit: il comunicato ufficiale del club che rivela tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: juventus - vince

Kane sacchi un’altra tripletta mentre il Bayern & AC Milano vince ma la Juventus ha tenuto

Italia femminile eliminata proprio a un passo dalla finale di Euro 2025! Bonansea non basta: il gol dell’attaccante della Juventus Women non evita la qualificazione dell’Inghilterra che vince in rimonta!

La Juventus vince in Germania: doppio Cambiaso e 1-2 al Dortmund

La Juventus vince il premio Best Growth Strategy: che cos'è e il comunicato del club - La Juventus si è aggiudicata il premio Best Growth Strategy ai WFS Award. Come scrive ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Vince Premio Best