Juventus | verso il Milan con un pari in Champions League Ma che gol Gatti in rovesciata!
Domenica sera Juventus-Milan in campionato: ieri, in Champions League, 2-2 dei bianconeri a Villarreal con una prodezza di Federico Gatti. Ieri sera la Juventus, prossima avversaria del Milan in campionato, ha pareggiato per 2-2 all'Estádio de la Ceramica contro il Villarreal nella seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Rete iniziale di Georges Mikautadze per i padroni di casa, poi spettacolare rovesciata di Federico Gatti e gol di Francisco Conceição a ribaltare tutto fino al pari, al 90', dell'ex Renato Veiga. Guarda gol e highlights del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: juventus - verso
Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio
Atalanta, novità verso la Juventus: convocato Ederson
Juventus, Yildiz verso il rinnovo, al centro del progetto bianconero
#RenatoVeiga ha fatto chiarezza sull’esultanza dopo il colpo di testa che è valso il pareggio: nessuna mancanza di rispetto verso la #Juventus, ma solo la voglia di festeggiare un gol importante 1/3 - X Vai su X
Da Vila-Real, le ultime verso la sfida di Champions: i retroscena su Tudor e cosa pensano della Juventus - facebook.com Vai su Facebook
Verso Juventus-Milan, Allegri pensa a una mossa a sorpresa in attacco - In vista della delicata sfida dello Stadium contro la Juventus di Tudor, Allegri potrebbe rimescolare le carte in tavola in fase offensiva ... Segnala spaziomilan.it
Verso Juventus – Milan, le scelte di Allegri per l’attacco - Il Milan affronterà la Juventus e il tecnico livornese pensa a chi schierare in attacco per far gol alla Vecchia Signora. Secondo sportpaper.it