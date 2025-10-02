Juventus | verso il Milan con un pari in Champions League Ma che gol Gatti in rovesciata!

Domenica sera Juventus-Milan in campionato: ieri, in Champions League, 2-2 dei bianconeri a Villarreal con una prodezza di Federico Gatti. Ieri sera la Juventus, prossima avversaria del Milan in campionato, ha pareggiato per 2-2 all'Estádio de la Ceramica contro il Villarreal nella seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Rete iniziale di Georges Mikautadze per i padroni di casa, poi spettacolare rovesciata di Federico Gatti e gol di Francisco Conceição a ribaltare tutto fino al pari, al 90', dell'ex Renato Veiga. Guarda gol e highlights del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

