Juventus, un bianconero inserito nella squadra della settimana di Champions League: ecco chi ha avuto questo riconoscimento. Una partita folle, un pareggio che lascia l’amaro in bocca ma anche la consapevolezza di avere un grande carattere. La Juventus esce con un 2-2 dallo Stadio della Ceramica di Villarreal, al termine di una notte di Champions League incredibile. Sotto di un gol, in piena emergenza infortuni, i bianconeri l’avevano ribaltata a inizio ripresa con una prodezza di Gatti e un gol di Conceicao, prima di subire la beffa atroce del pareggio al 90? proprio dall’ex Renato Veiga. Proprio Gatti è stato inserito nella squadra della settimana di Champions League dominata da Mbappé autore di una tripletta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, un bianconero inserito nella squadra della settimana di Champions League dopo la prestazione contro il Villarreal: ecco di chi si tratta – FOTO

Calciomercato Juventus, Sancho o Conceicao? Le trattative continuano ma questo bianconero dovrà essere ceduto per chiudere l’affare: cosa filtra dalla Continassa

Xhaka Juventus: è il piano B di un altro club italiano. Se dovesse saltare il nome principale… La voce che riguarda l’obiettivo bianconero! Novità

Infortunio Bremer: quando torna in campo il difensore della Juventus? Svelato il piano del club bianconero per riabbracciare il giocatore. I prossimi passi

Juventus, due punti con Borussia Dortmund e Villarreal sono meno del previsto: il cammino in Champions è già in salita - "Miracoli" e rimpianti ma dopo 180 minuti la Juventus ha meno punti di quelli immaginati: e adesso due sfide già fondamentali. Secondo ilbianconero.com

100 milioni e viene alla Juve: super colpo per Tudor | TRASFERIMENTO STORICO per la Vecchia Signora - La Juventus ha già chiaro in mente come rinforzare l’organico nel ruolo specifico: si valuta un nuovo tentativo già a gennaio ... Lo riporta ternananews.it