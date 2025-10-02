Juventus | trionfo ai WFS Awards 2025

Ilprimatonazionale.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un riconoscimento globale La Juventus ha aggiunto un altro trofeo alla sua bacheca, non sul campo ma nel panorama dell’innovazione calcistica, vincendo il Best Growth Strategy ai World Football Summit (WFS) Awards 2025, presentati da Deloitte. Dopo il Most Innovative Teams di Front Office Sports ad agosto, il club bianconero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus trionfo ai wfs awards 2025

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: trionfo ai WFS Awards 2025

In questa notizia si parla di: juventus - trionfo

Juventus: grande trionfo a Dortmund

Juventus Women, trionfo bianconero per il secondo anno di fila alla The Women’s Cup! Inizia la festa dopo la vittoria contro l’Inter: il VIDEO della premiazione

La Juventus Women bissa il trionfo in Women’s Cup nella finalissima contro l’Inter

Cerca Video su questo argomento: Juventus Trionfo Wfs Awards