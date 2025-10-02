Juventus sconcertante David | come si è mangiato il gol da zero metri
La notte di Villarreal-Juventus resterà impressa soprattutto per l’incubo sofferto da Jonathan David. L’attaccante canadese ha infatti vissuto una serata da dimenticare: prima un errore clamoroso a porta praticamente spalancata, poi la traversa colpita sul 2-1 che avrebbe potuto chiudere la partita e regalare tre punti preziosissimi alla squadra di Tudor. Alla fine il match è terminato 2-2, e i suoi errori sono diventati il simbolo dell’occasione sfumata. Il primo episodio arriva poco dopo l’inizio della ripresa, con Conceicao appena entrato al posto di un Koopmeiners spento. Il portoghese mette in mostra la sua classe: dribbling sulla fascia e cross basso perfetto per David, che con un contro-movimento si libera in area piccola. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In un momento drammatico sia per la nostra storia sia per questa prima parte di stagione, questo punto può sembrare ossigeno, e qualcuno troverà addorittura spunti positivi. In realtà la prestazione è stata un orrore, da parte di una Juventus semplicemente sc
Ottimi venti minuti, un palo colpito e qualche occasione creata da Adzic. Poi la Juventus è apparsa sulle gambe, lenta, prevedibile e impacciata. Il gol subìto nasce da un'igenuità dello stesso Adzic ma anche i suoi compagni sono stati poco reattivi nel contrast
