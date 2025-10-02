Juventus sconcertante David | come si è mangiato il gol da zero metri

La notte di Villarreal-Juventus resterà impressa soprattutto per l’incubo sofferto da Jonathan David. L’attaccante canadese ha infatti vissuto una serata da dimenticare: prima un errore clamoroso a porta praticamente spalancata, poi la traversa colpita sul 2-1 che avrebbe potuto chiudere la partita e regalare tre punti preziosissimi alla squadra di Tudor. Alla fine il match è terminato 2-2, e i suoi errori sono diventati il simbolo dell’occasione sfumata. Il primo episodio arriva poco dopo l’inizio della ripresa, con Conceicao appena entrato al posto di un Koopmeiners spento. Il portoghese mette in mostra la sua classe: dribbling sulla fascia e cross basso perfetto per David, che con un contro-movimento si libera in area piccola. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

