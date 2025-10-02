Un attacco prolifico ma sterile La Juventus di Igor Tudor sta affrontando un paradosso evidente: un reparto offensivo ricco di talenti, con investimenti superiori agli 80 milioni per Joao Mario, David, Openda e Zhegrova, ma con un rendimento limitato, con solo 1 gol e 2 assist dai nuovi acquisti in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: paradosso, tanti attaccanti ma pochi gol