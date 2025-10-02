Juventus maledizione contro le squadre spagnole | cosa è successo negli ultimi sei incroci Non accadeva dal biennio 2000-2002 svelata la curiosità

Juventus, “maledizionecontro le avversarie spagnole: cosa è accaduto negli ultimi sei incroci che non si ripeteva dal biennio 2000-2002, la curiosità. Una “maledizione” spagnola, un tabù da sfatare che dura da anni. Il pareggio beffa contro il Villarreal ha allungato a sei la striscia di partite consecutive senza vittorie per la Juventus contro avversarie spagnole. Un dato statistico preoccupante, che non si registrava da oltre vent’anni. Sei partite senza vittorie: 3 pareggi e 3 sconfitte. Il bilancio recente della Signora contro le squadre iberiche è significativo: nelle ultime sei sfide europee, i bianconeri non hanno mai vinto, collezionando tre pareggi e tre sconfitte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

