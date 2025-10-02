Juventus i due pareggi iniziali in Champions rievocano Conte e un precedente amaro datato 2013 14… Cosa racconta la storia europea
Juventus, i due pareggi ad inizio Champions League rievocano Conte e un precedente che richiama alla stagione 201314. Ecco la statistica. Un dato statistico che evoca un precedente a dir poco infausto. La Juventus, con i due pareggi ottenuti contro Borussia Dortmund e Villarreal, ha iniziato la sua Champions League con due “X” consecutive: un evento che non si verificava da oltre dieci anni e che, l’ultima volta, si concluse nel peggiore dei modi. Lo riporta Opta. Due pareggi, due rimpianti. Il cammino della Signora in questa nuova Champions a girone unico è iniziato all’insegna dello spettacolo e dei rimpianti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
