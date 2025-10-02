Juventus è una Champions League piena di rimpianti | questo dato è disarmante

La Juventus non è più Juventus, ancor più in Champions League dove i dati sono sempre più inquietanti. Sembra finita ancor prima di iniziare la stagione della Juventus. O almeno questo è lo spirito dei suoi tifosi sui social dopo il 2-2 di ieri contro il Villarreal. La squadra di Tudor sembra aver già smarrito la bussola dopo sole sette partite. All’inizio con il botto con tre vittorie in tre partite di campionate, sono seguiti quattro pareggi a partire da quello in Champions League contro il Borussia Dortmund per 4-4. Un trend da invertire, domenica a Torino arrivano gli ex Allegri e Rabiot che invece navigano con il vento in poppa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juventus, è una Champions League piena di rimpianti: questo dato è disarmante

In questa notizia si parla di: juventus - champions

Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Juventus-Borussia Dortmund (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Villarreal-Juventus (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

PSG a +16 posizioni, giù la Juventus: la classifica di Champions al confronto con un anno fa #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague - X Vai su X

Classifica Champions: l’Inter è l’unica italiana tra le prime otto, Napoli, Atalanta e Juventus in coda nella zona playoff. Quali squadre della Serie A andranno agli ottavi di finale? - facebook.com Vai su Facebook

Champions League, Villarreal-Juventus 2-2: gol e highlights. Bianconeri beffati nel finale - La Juventus assapora la vittoria ma viene gelata al 90’ all’Estadio de la Cerámica: contro il Villarreal finisce 2- Riporta torinotoday.it

Juventus, due punti con Borussia Dortmund e Villarreal sono meno del previsto: il cammino in Champions è già in salita - "Miracoli" e rimpianti ma dopo 180 minuti la Juventus ha meno punti di quelli immaginati: e adesso due sfide già fondamentali. Secondo ilbianconero.com