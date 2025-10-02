Juventus | David è uno scherzo vero? La palla scotta sempre fa persino fatica a restare in piedi Tuttosport

Juventus, David è uno scherzo, vero? La palla scotta sempre, fa persino fatica a restare in piedi (Tuttosport) Non è andata un granché alla Juve la trasferta europea in Spagna, dove i bianconeri hanno affrontato il Villarreal nella seconda giornata di Champions League. 2-2 il punteggio finale, che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Tudor, partita male ma cresciuta a inizio secondo tempo riuscendo a ribaltare con Gatti (in rovesciata) e Conceiçao il vantaggio iberico siglato Mikautadze. La beffa nel finale porta il nome di Renato Veiga, l’ex dal dente avvelenato autore di un pareggio su cui la difesa juventina ha molto da recriminare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

