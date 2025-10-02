Juventus c’è lesione per Cabal | salterà il big match contro il Milan

Pianetamilan.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juan Cabal, infortunatosi nella serata di ieri contro il Villareal, salterà ufficialmente il big match contro il Milan: le sue condizioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Infortunio Gil Puche, grattacapo per Brambilla! L’allenatore della Juventus Next Gen perde il difensore: c’è lesione, il comunicato ufficiale!

Infortunio Dybala, l’ex Juventus va di nuovo ko: lesione di basso grado alla coscia sinistra. I dettagli e i tempi di recupero

Juventus già al lavoro. Lesione di medio grado per Cabal: tra due settimane nuovi esami (FOTO E VIDEO) -  Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato ... tuttojuve.com scrive

