Juve pareggite acuta | quattro X consecutive fanno rievocare gli spettri dell’anno scorso La statistica che spaventa i tifosi

Juve, i numeri non mentono: i bianconeri non riescono più a vincere. L’ultima striscia così lunga di pareggi risale al 2024. Un punto a partita, ma la vittoria non arriva più. Il pareggio per 2-2 ottenuto in Champions League sul campo del Villarreal ha allungato a quattro la striscia di partite consecutive senza successi per la Juventus di Igor Tudor. Un dato statistico che fa suonare un piccolo campanello d’allarme e che non si registrava da quasi un anno. La “pareggite” dei bianconeri è iniziata con l’1-1 casalingo contro l’ Atalanta in campionato, è proseguita con il rocambolesco 4-4 contro il Borussia Dortmund all’esordio in Champions e con un altro 1-1, quello in trasferta contro l’ Hellas Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve, pareggite acuta: quattro X consecutive fanno rievocare gli spettri dell’anno scorso. La statistica che spaventa i tifosi

In questa notizia si parla di: juve - pareggite

L'Inter imbattibile, la pareggite della Juve: quando le big si sfidano subito in A. E quel 4-0 del 1939…

Juve, è tornata la pareggite. Perché Tudor non vince più

Tudor e la pareggite acuta: così la Juve non funziona. E domenica arriva Allegri

Suonano i primi campanelli d'allarme in casa #Juventus. L’avvio di stagione di Igor #Tudor, infatti, somiglia sinistramente a quello avuto da #ThiagoMotta lo scorso anno. Il tecnico croato, già ‘affetto’ da pareggite, fa addirittura peggio nelle prime sette partite - X Vai su X

COME SAREBBE LA #JUVENTUS DI #SPALLETTI? La Juve non riesce a guarire dalla pareggite. Quello subito all'ultimo minuto contro il Villarreal rischia di compromettere il cammino in Champions e ha scatenato la rabbia dei tifosi, molti dei quali chiedono - facebook.com Vai su Facebook

Tudor e la pareggite acuta: così la Juve non funziona. E domenica arriva Allegri - Un altro pareggio contro il Villarreal, dopo quelli con Verona, Borussia Dortmund e Atalanta, che lascia strascichi e che inizia a far preoccupare i tifosi juventini. Scrive calciomercato.it