Juve Milan un rossonero non si allena in gruppo! Verso il forfait per il big match dello Stadium | ci sono importanti novità per Allegri
Juve Milan, un rossonero non si allena in gruppo: tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del calciatore. Le speranze di vedere Fikayo Tomori in campo contro la Juventus si riducono di ora in ora. Anche nella giornata di oggi, il difensore centrale del Milan ha svolto un lavoro differenziato, proseguendo il suo percorso di recupero personalizzato e senza mai allenarsi con il resto del gruppo. Una notizia che non fa ben sperare Massimiliano Allegri in vista del big match di domenica sera. Il centrale inglese, classe 1997, sta cercando di smaltire il risentimento all’adduttore accusato nel finale della partita contro il Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - milan
Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”
Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve
Tardelli: «Juve, riparti da Yildiz! Vlahovic? Va ceduto anche al Milan. E a centrocampo serve uno come Tonali…»
#JuventusMilan, arbitrerà Marco Guida, nel 2020 fu il giudice di gara i un Milan-Juve a porte chiuse concluso 4-2 per i rossoneri Il bilancio complessivo con #Milan e #Juve e la composizione della terna arbitrale, Var e Avar compresi - X Vai su X
?Juve-Milan a Guida, l’arbitro che face infuriare Conte e Marotta. E l’episodio Darmian-Chiesa… - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Milan, la Juventus piomba sul big rossonero: offerta in arrivo - C'è ancora profumo di trattative in casa Milan, la Juventus vuole a tutti i costi il top player rossonero: ecco lo scenario che ci aspetta ... Da spaziomilan.it
L'arbitro di Juventus-Milan: è ufficiale, ecco chi dirigerà il big match dell'Allianz Stadium - i bianconeri si proiettano verso la supersfida di Torino, in programma domenica 5 ottobre, giorno del ... ilbianconero.com scrive