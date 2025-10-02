Juve Milan un rossonero non si allena in gruppo! Verso il forfait per il big match dello Stadium | ci sono importanti novità per Allegri

Juve Milan, un rossonero non si allena in gruppo: tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del calciatore. Le speranze di vedere Fikayo Tomori in campo contro la Juventus si riducono di ora in ora. Anche nella giornata di oggi, il difensore centrale del Milan ha svolto un lavoro differenziato, proseguendo il suo percorso di recupero personalizzato e senza mai allenarsi con il resto del gruppo. Una notizia che non fa ben sperare Massimiliano Allegri in vista del big match di domenica sera. Il centrale inglese, classe 1997, sta cercando di smaltire il risentimento all’adduttore accusato nel finale della partita contro il Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

