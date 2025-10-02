Juve Milan rievoca un clamoroso retroscena di mercato | due calciatori avrebbero potuto giocare il big match a maglie invertite! Cosa è successo quest’estate

Juve Milan rievoca un clamoroso retroscena di mercato: ecco cosa è successo la scorsa estate. Potevano essere avversari a maglie invertite. Dusan Vlahovic e Alexis Saelemaekers, attesi protagonisti del big match di domenica sera tra Juventus e Milan, sono stati al centro di un’incredibile trattativa di mercato la scorsa estate. Secondo un retroscena svelato da Gazzetta.it, i due club avrebbero discusso di un clamoroso scambio alla pari. Durante l’ultima sessione di mercato, il Milan ha seguito con grande insistenza il centravanti serbo, classe 2000. La dirigenza rossonera avrebbe voluto portarlo a Milano per affidargli le chiavi dell’attacco, ma non è mai riuscita a trovare un’intesa economica con la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

