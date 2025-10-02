Juve Milan rievoca un clamoroso retroscena di mercato | due calciatori avrebbero potuto giocare il big match a maglie invertite! Cosa è successo quest’estate
Juve Milan rievoca un clamoroso retroscena di mercato: ecco cosa è successo la scorsa estate. Potevano essere avversari a maglie invertite. Dusan Vlahovic e Alexis Saelemaekers, attesi protagonisti del big match di domenica sera tra Juventus e Milan, sono stati al centro di un’incredibile trattativa di mercato la scorsa estate. Secondo un retroscena svelato da Gazzetta.it, i due club avrebbero discusso di un clamoroso scambio alla pari. Durante l’ultima sessione di mercato, il Milan ha seguito con grande insistenza il centravanti serbo, classe 2000. La dirigenza rossonera avrebbe voluto portarlo a Milano per affidargli le chiavi dell’attacco, ma non è mai riuscita a trovare un’intesa economica con la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - milan
Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”
Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve
Tardelli: «Juve, riparti da Yildiz! Vlahovic? Va ceduto anche al Milan. E a centrocampo serve uno come Tonali…»
Le prime indicazioni sul possibile attaccante della #Juve contro il Milan Le primissime idee - X Vai su X
?Juve-Milan a Guida, l’arbitro che face infuriare Conte e Marotta. E l’episodio Darmian-Chiesa… - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Milan, scambio saltato in estate: il retroscena è clamoroso - Juventus e Milan hanno parlato di alcuni giocatori nello scorso calciomercato estivo: spunta un retroscena su un affare sfumato. Scrive milanlive.it
Juventus, le lacrime di Cabal e i dubbi su Bremer: emergenza per Tudor contro il Milan del grande ex Allegri - L’infortunio di Cabal contro il Villarreal aggrava i problemi della difesa della Juventus, già priva di Bremer, a pochi giorni dal big match di campionato contro il Milan dell'ex Allegri ... Riporta sport.virgilio.it