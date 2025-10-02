Juve Milan le primissime indicazioni su quello che sarà l’attaccante titolare del big match | Tudor ha già una preferenza? Gli aggiornamenti sulla possibile formazione

Juve Milan, le primissime indicazioni sull’attaccante titolare del match: tutto quello che c’è da sapere. Dopo il pareggio europeo contro il Villarreal, la Juventus è tornata subito al lavoro per preparare il big match di domenica sera contro il Milan. Igor Tudor ha concesso una seduta di scarico alla squadra, ma a tenere banco è già il rebus legato all’attacco: chi sarà il centravanti titolare? Come riportato da Sky Sport, è un ballottaggio apertissimo a tre. Jonathan David, Lois Openda e Dusan Vlahovic si contendono una maglia da titolare, e il tecnico croato prenderà una decisione solo dopo aver valutato attentamente la condizione fisica di ognuno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

