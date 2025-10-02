Juve eliminata dalla Champions League la sentenza inchioda Tudor
“Juventus eliminata dalla Champions League”, questa è una sentenza che inchioda Igor Tudor, cosa sta accadendo ai bianconeri? Il pareggio all’ultimo minuto contro il Villarreal è una mazzata per i bianconeri che erano andati sotto ed erano riusciti a ribaltarla. (ANSA) TvPlay.it “ Avete visto il calendario? La Juventus doveva vincere per forza questa partita, così è stata eliminata dalla Champions League”, Matteo Fantozzi è categorico in diretta. L’opinionista è rimasto di ghiaccio per tutta la durata della diretta di ieri. L'articolo proviene da TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: juve - eliminata
#AccaddeOggi Il 1/10 la #Juventus supera due volte i 16imi di finale di #CoppaCampioni, percorso che però si fermerà al turno successivo. La seconda volta nel 1986: batte il #Valur 4-0 a #Reykjavik dopo il 7-0 del #Comunale. Verrà eliminata ai rigori dal @r - X Vai su X
- Serie A Women's Cup, Inter eliminata dalla Juventus - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere Villarreal-Juventus, il match di Champions League in tv e streaming - La Juventus torna protagonista in Champions League con una sfida delicata sul campo del Villarreal, valida per la seconda giornata della fase campionato della massima competizione europea. Lo riporta tuttojuve.com
Formazioni ufficiali Villarreal-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Conceiçao, Yildiz, Vlahovic, David, Perin, Zhegrova, Bremer e Thuram - Dopo il pareggio contro l'Atalanta, la Juventus si rituffa in Champions League e affronta il Villarreal nella seconda giornata: le scelte di Tudor. Riporta goal.com