“Juventus eliminata dalla Champions League”, questa è una sentenza che inchioda Igor Tudor, cosa sta accadendo ai bianconeri? Il pareggio all’ultimo minuto contro il Villarreal è una mazzata per i bianconeri che erano andati sotto ed erano riusciti a ribaltarla. (ANSA) TvPlay.it “ Avete visto il calendario? La Juventus doveva vincere per forza questa partita, così è stata eliminata dalla Champions League”, Matteo Fantozzi è categorico in diretta. L’opinionista è rimasto di ghiaccio per tutta la durata della diretta di ieri. L'articolo proviene da TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Juve eliminata dalla Champions League”, la sentenza inchioda Tudor