Juve brivido Cabal | esce dopo 15’ toccandosi la coscia Attesi gli esami timore stiramento

Un martedì che doveva consacrarlo si è trasformato in una corsa contro il tempo. All’ Estadio de la Cerámica, nella notte di Champions che Juan Cabal aveva guadagnato sul campo, la sua partita finisce dopo appena un quarto d’ora: mano alla coscia destra, sguardo basso, cambio immediato. La Juventus si ritrova così con il fiato sospeso in vista delle prossime sfide: oggi il club attende gli accertamenti per conoscere natura e tempi dello stop. Cosa è successo e perché a Torino serpeggia ansia. Il fotogramma è arrivato al 15’: dopo un rilancio in uscita, Cabal crolla al suolo e chiama subito lo staff medico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com