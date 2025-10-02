Juve brivido Cabal | esce dopo 15’ toccandosi la coscia Attesi gli esami timore stiramento
Un martedì che doveva consacrarlo si è trasformato in una corsa contro il tempo. All’ Estadio de la Cerámica, nella notte di Champions che Juan Cabal aveva guadagnato sul campo, la sua partita finisce dopo appena un quarto d’ora: mano alla coscia destra, sguardo basso, cambio immediato. La Juventus si ritrova così con il fiato sospeso in vista delle prossime sfide: oggi il club attende gli accertamenti per conoscere natura e tempi dello stop. Cosa è successo e perché a Torino serpeggia ansia. Il fotogramma è arrivato al 15’: dopo un rilancio in uscita, Cabal crolla al suolo e chiama subito lo staff medico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Juventus, infortunio Cabal da incubo: contro il Villarreal esce dal campo in lacrime - Il difensore costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare al flessore della gamba destra. sportpaper.it scrive
Cabal, infortunio in Villarreal-Juve: esce in lacrime, cosa è successo - Il difensore, mandato in campo dall'inizio da Tudor in Champions, costretto a uscire dal campo dopo appena un quarto d'ora di partita ... Da tuttosport.com