Bologna, 2 ottobre 2025 – Un altro pareggio. Il quarto consecutivo. Si direbbe una prima fase di pareggite. Dalla preziosa vittoria per 4-3 sull'Inter, la Juventus non è più riuscita a vincere, rimontando e facendosi rimontare, sempre con qualche disattenzione difensiva di troppo. Ancora l'equilibrio di squadra e l'assetto della difesa non sono rodati. Lo dicono i numeri con undici gol subiti nelle ultime cinque partite. Più di due a gara. Troppi per una squadra che ha sempre avuto nel dna una difesa di ferro e sulla quale costruire i successi. Tudor ha portato la sua idea di calcio, che contempla anche la pressione in avanti, assumendosi dei rischi, ma dietro serve registrare qualcosa perché le occasioni concesse denotano spesso maglie larghe, obbligando i portieri a parate di livello.

© Sport.quotidiano.net - Juve, altro pari. Tudor mastica amaro: “Non si può prendere un gol così”