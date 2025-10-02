Juve a punto con rimpianti L’ex Veiga pareggia al 90’ Tudor perde un’occasione
Un pari in casa dei terzi della Liga non è mai da disprezzare. Ma la Juve, da Vila Real riporta a Torino altri rimpianti, dopo una partita che sembrava persa, poi ribaltata, e infine marchiata dal pari-beffa dell’ex Veiga. Due punti in due gare di Champions sono bottino magro, per quanto maturato con squadre solide e di rango. E questo è il quarto pareggio di fila dei bianconeri tra campionato e coppa. Con similitudini crescenti alla ‘creatura’ che fu di Motta, e l’aggravante di non trovare una identità stabile in campo. Tudor lancia Perin, immettendo esperienza in una partita che tanta ne richiedeva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
