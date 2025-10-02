La star e regista di It Ends with Us è stato chiamato in causa dal prestigioso quotidiano americano per la vicenda legata alle presunte molestie sul set. Justin Baldoni è stato citato in giudizio dal New York Times per le spese legali dopo che la causa per diffamazione legata ad un articolo su Blake Lively è stata respinta. In seguito a questa decisione, il quotidiano chiede a Baldoni un pagamento di 150.000 dollari per saldare le spese legali sostenute per la causa intentata dall'attore e regista. Il New York Times chiede il pagamento delle spese processuali a Justin Baldoni Il NY Times ha deciso di nominare la casa di produzione di Baldoni, Wayfarer Productions, nei documenti presentati alla Corte Suprema, chiedendo risarcimenti compensativi e punitivi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Justin Baldoni citato in giudizio dal New York Times: chiesti 150.000 dollari dopo la causa su Blake Lively