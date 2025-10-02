Justin Baldoni citato in giudizio dal New York Times | chiesti 150.000 dollari dopo la causa su Blake Lively
La star e regista di It Ends with Us è stato chiamato in causa dal prestigioso quotidiano americano per la vicenda legata alle presunte molestie sul set. Justin Baldoni è stato citato in giudizio dal New York Times per le spese legali dopo che la causa per diffamazione legata ad un articolo su Blake Lively è stata respinta. In seguito a questa decisione, il quotidiano chiede a Baldoni un pagamento di 150.000 dollari per saldare le spese legali sostenute per la causa intentata dall'attore e regista. Il New York Times chiede il pagamento delle spese processuali a Justin Baldoni Il NY Times ha deciso di nominare la casa di produzione di Baldoni, Wayfarer Productions, nei documenti presentati alla Corte Suprema, chiedendo risarcimenti compensativi e punitivi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: justin - baldoni
It Ends With Us: Justin Baldoni fa causa alle assicurazioni per i costi legali della causa con Blake Lively
Blake Lively, nuovi sviluppi nella causa contro Justin Baldoni: emerse chat dal set di It Ends with Us
Blake Lively, richiesta milionaria a Justin Baldoni
Blake Lively aveva accusato Justin Baldoni di molestie sessuali e di aver montato una campagna online per screditare la sua reputazione - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato un uomo nella proprietà di Travis Kelce. L’ipotesi è che stesse cercando di consegnare una notifica a Taylor Swift per conto di Justin Baldoni nell’ambito della disputa legale con Blake Lively dalla quale la popstar vuole essere esclusa - X Vai su X
Justin Baldoni citato in giudizio dal New York Times: chiesti 150.000 dollari dopo la causa su Blake Lively - La star e regista di It Ends with Us è stato chiamato in causa dal prestigioso quotidiano americano per la vicenda legata alle presunte molestie sul set. Riporta movieplayer.it
Caso “It Ends With Us”, Justin Baldoni attacca ancora Blake Lively: “Campagna orchestrata contro di me” - Il regista e attore ha risposto duramente al tentativo di Blake Lively di far archiviare la sua causa, ribadendo le accuse ... Si legge su fanpage.it