Juliaca | un progetto mille cuori Testimonianze musica e sapori dal mondo peruviano

Una serata per scoprire da vicino la realtà della Scuola Giordano Liva di Juliaca, in Perù: sarà un'occasione per conoscere storie, volti e speranze di una comunità che cresce insieme.L’obiettivo è promuovere una cultura della solidarietà, del volontariato internazionale e della partecipazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: juliaca - progetto

Juliaca: un progetto, mille cuori. Testimonianze, musica e sapori dal mondo peruviano - Una serata per scoprire da vicino la realtà della Scuola Giordano Liva di Juliaca, in Perù: sarà un'occasione per conoscere storie, volti e speranze di una comunità che cresce insieme. Secondo pisatoday.it