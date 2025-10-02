Prossima successione alla guida di Disney: i candidati in corsa. La ricerca del nuovo amministratore delegato di Disney si sta intensificando, con l’obiettivo di individuare un successore per Bob Iger. Dopo aver lasciato temporaneamente il ruolo nel 2020, Iger è tornato nel 2022 e ha annunciato ufficialmente che si dimetterà entro il 2026. La transizione rappresenta un momento cruciale per la gestione strategica del colosso dell’intrattenimento. Il contesto della scelta del nuovo CEO. Bob Iger ha spiegato di aver lasciato volontariamente la guida dell’azienda, ritenendo che fosse arrivato il momento di affidare le redini a una nuova leadership capace di portare innovazione e prospettive fresche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Josh D’Amaro potrebbe essere il CEO di Disney secondo Bob Iger