Il franchise di John Wick si prepara a un nuovo capitolo che potrebbe rivoluzionare le dinamiche tradizionali della saga. Con grande attesa, si discute sulla possibile evoluzione della trama, sui personaggi coinvolti e sulle scelte narrative che potrebbero emergere nel futuro filmico. La figura di Keanu Reeves, protagonista indiscusso, e il regista Chad Stahelski continuano ad alimentare l’interesse degli appassionati con anticipazioni e dichiarazioni inedite. anticipazioni su John Wick: Chapter 5. Nonostante molti dettagli siano ancora riservati, il creatore del franchise, Derek Kolstad, ha condiviso alcune riflessioni sullo sviluppo della prossima pellicola. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - John wick 5: possibili alleanze con la tavola alta