Jodie Foster è la protagonista di The Mauritanian 2021 di Kevin Macdonald storia vera di una grande ingiustizia negli Usa post 11 settembre
Non è un film facile The Mauritanian. Perché racconta una storia vergognosa di mala giustizia. Che avrebbe certamente avuto un’eco molto più grande, e provocato grandi discussioni, se non fosse stato bloccato a pochi giorni dall’uscita in sala dalla pandemia di Covid-19. Diretto dal regista britannico Kevin Macdonald, la pellicola arriva per la prima volta stasera in tv alle 21.20 su Rai 3. Oltre a poterlo vedere in contemporanea in streaming su RaiPlay, la pellicola sarà disponibile sulla piattaforma anche on demand. Il film è tratto da una storia vera, raccontata nel libro autobiografico 12 anni a Guantanamo del 2015 di Mohamedou Ould Slahi (scritto con Larry Siems ) ed edito in Italia da Piemme. 🔗 Leggi su Amica.it
