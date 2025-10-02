Jimmy Kimmel nuovo attacco a Trump durante il late show
Jimmy Kimmel è tornato ad attaccare Donald Trump. Il comico e conduttore americano, ospite del collega Stephen Colbert sulla Cbs, non ha risparmiato dure critiche nei confronti del tycoon. «Quel figlio di pu***na», ha esordito tra le risate del pubblico in studio, prima di essere interrotto e corretto dall’host che gli ha suggerito «Signor figlio di pu***ana» per aggiungere maggiore enfasi alle parole. «È davvero incredibile. Non avrei mai immaginato che avremmo avuto un presidente così e spero che non ne avremo mai più un altro simile. Non mi aspettavo che un capo di Stato avrebbe potuto festeggiare per la perdita del lavoro di centinaia di americani. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: jimmy - kimmel
Jon stewart spiega perfettamente un problema di jimmy kimmel
Sinclair broadcast group annuncia la mancata trasmissione di jimmy kimmel live! sugli affiliati abc
Disney affronta causa contro trump per il ritorno di jimmy kimmel
Il problema è soprattutto l'inflazione, almeno quella percepita. Ma le note dolenti per il presidente sono diverse. E c'entra anche Jimmy Kimmel #SkyInsider - X Vai su X
Dal 21 ottobre scattano i nuovi prezzi. Secondo una ricostruzione giornalistica la scelta di rimettere in onda Jimmy Kimmel è stata presa per limitare i danni sul calo degli abbonati. Vai su Facebook
Jimmy Kimmel, nuovo attacco a Trump durante il late show - Ospite di Stephen Colbert, Jimmy Kimmel ha nuovamente attaccato Donald Trump: «È esattamente l'opposto di ciò che dovrebbe essere un leader». Riporta lettera43.it
Jimmy Kimmel torna su ABC e attacca Trump: «Ha cercato di cancellarmi» - Nel suo primo monologo dopo la sospensione, il comico rivolge un potente j'accuse contro il presidente americano: «Ha costretto milioni di persone a guardare lo show. Secondo vanityfair.it