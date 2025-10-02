Jimmy Kimmel nuovo attacco a Trump durante il late show

Jimmy Kimmel è tornato ad attaccare Donald Trump. Il comico e conduttore americano, ospite del collega Stephen Colbert sulla Cbs, non ha risparmiato dure critiche nei confronti del tycoon. «Quel figlio di pu***na», ha esordito tra le risate del pubblico in studio, prima di essere interrotto e corretto dall’host che gli ha suggerito «Signor figlio di pu***ana» per aggiungere maggiore enfasi alle parole. «È davvero incredibile. Non avrei mai immaginato che avremmo avuto un presidente così e spero che non ne avremo mai più un altro simile. Non mi aspettavo che un capo di Stato avrebbe potuto festeggiare per la perdita del lavoro di centinaia di americani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

