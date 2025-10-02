JBL Bar 1300MK2 è la soundbar più potente e versatile di JBL | 11.14 canali e i surround diventano veri speaker Bluetooth

Arriva sul mercato la nuova soundbar top di gamma di JBL: integra oltre 20 speaker più subwoofer wireless con doppio driver, per una potenza complessiva di ben 2470 watt, ma il suo asso nella manica è la versatilità che la rende molto più di una soundbar per l'home cinema. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - JBL Bar 1300MK2 è la soundbar più potente e versatile di JBL: 11.1.4 canali e i surround diventano veri speaker Bluetooth

