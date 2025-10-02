Jasmine Paolini oggi è la prima delle escluse per le WTA Finals | i tornei rimasti per il sorpasso su Rybakina

La vittoria della statunitense Amanda Anisimova sull’ azzurra Jasmine Paolini nei quarti di finale del WTA 1000 di Pechino sancisce l’ aritmetica qualificazione della nordamericana alle WTA Finals, lasciando l’ italiana al nono posto della Race, in quello che al momento sarebbe il piazzamento della prima riserva al torneo di fine anno. Paolini, infatti, resta a 65 punti dalla kazaka Elena Rybakina, ottava ed ultima delle atlete al momento virtualmente qualificate. L’azzurra, inoltre, è a 709 punti dalla statunitense Madison Keys, attualmente quinta, la quale però non è iscritta ad alcun torneo fino a fine mese. 🔗 Leggi su Oasport.it

