Jasmine Paolini fuori ai quarti a Pechino Lotta bellissima e amara con Anisimova

Una delle partite più belle, per qualità complessiva, della stagione 2025 in tema di circuito WTA f inisce nelle mani di Amanda Anisimova. Jasmine Paolini non riesce a raggiungere la semifinale al WTA 1000 di Pechino, ed è la prima volta che la toscana perde ai quarti in questa stagione, alla sesta occasione. Sarà derby USA tra Anisimova e Coco Gauff in semifinale; rivedremo invece la numero 1 d’Italia in doppio, dove da giorni è in semifinale senza giocare assieme a Sara Errani per forfait della coppia RakhimovaSiegemund. Per la giocatrice del New Jersey c’è anche la qualificazione alle WTA Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini fuori ai quarti a Pechino. Lotta bellissima e amara con Anisimova

