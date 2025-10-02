Jannik Sinner svela dove custodisce i 21 trofei vinti finora | Non in casa mia è troppo piccola

Dopo il successo al China Open, Jannik Sinner ha svelato un dettaglio curioso: i trofei della sua carriera, compresi quelli degli Australian Open e di Wimbledon, non possono essere nel suo appartamento di Monte-Carlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo le dichiarazioni di Carlos Alcaraz è stato chiesto anche a Jannik Sinner, nella conferenza post finale contro Tien, quale fosse il suo parere sul calendario. Inoltre ha anche parlato dei tre mesi fermo e di come siano stati complicati, ma allo stesso tempo si

Radio1 Rai. . #Tennis Ritorno alla vittoria. Dopo la finale persa agli open USA, Jannik Sinner conquista il torneo di Pechino: battuto in finale l'americano Tien con un doppio 6-2. Di Emilio Mancuso #GR1 #ChinaOpen

