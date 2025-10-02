Jannik Sinner può sorpassare Alcaraz e tornare n1 Ma farà davvero tutti i tornei previsti?

Nel ranking ATP l’azzurro Jannik Sinner ha guadagnato 170 punti nel sullo spagnolo Carlos Alcaraz, portandosi a -590: il forfait dell’iberico nell’ ATP Masters 1000 di Shanghai consegna all’italiano la possibilità di superarlo e tornare al numero 1 del mondo al termine dell’ ATP 500 di Vienna. Nel 2024 a Shanghai, infatti, Sinner conquistò il titolo, mentre Alcaraz uscì ai quarti: l’azzurro scarterà dunque 1000 punti, mentre lo spagnolo ne perderà 200: l’italiano, confermando il titolo in Cina avrebbe l’occasione di portarsi a soli 390 punti dall’iberico. Con la conferma del titolo a Shanghai, inoltre, Sinner potrebbe firmare il sorpasso ai danni di Alcaraz vincendo anche l’ATP 500 di Vienna: in quella settimana, infatti, né l’azzurro né lo spagnolo scarteranno punti, inoltre l’iberico non è iscritto né in Austria né a Basilea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner può sorpassare Alcaraz e tornare n.1. Ma farà davvero tutti i tornei previsti?

