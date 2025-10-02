Jannik Sinner | Non sono l’unico che cambia Sulle palle break provo a spingermi al limite

Jannik Sinner farà il proprio esordio al Masters 1000 di Shanghai nella giornata di sabato 4 ottobre, quando affronterà il tedesco Daniel Altmaier al secondo turno del torneo sul cemento della località cinese. Il fuoriclasse altoatesino, reduce dalla vittoria nell’ATP 500 di Pechino, avrà a disposizione una sessione di allenamento prima di incrociare il teutonico e cercare di farsi strada in una manifestazione di cui è il campione in carica. Il numero 2 del mondo ha fatto un punto della situazione durante la conferenza stampa della vigilia: “ Mi sento bene. Qui è diverso rispetto a Pechino. È più umido, fa più caldo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “Non sono l’unico che cambia. Sulle palle break provo a spingermi al limite”

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open

Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Jannik Sinner?

Wimbledon: il nome di Jannik Sinner viene "scoperto" nell'albo d'oro dei vincitori del torneo

Sabato Jannik Sinner comincerà la sua campagna di difesa del titolo di Shanghai. Stamattina in conferenza stampa ha toccato diversi temi: le emozioni del ritorno, il suo tennis, il calendario e un breve preambolo del suo esordio contro Altmaier ? “È bello es - X Vai su X

Radio1 Rai. . #Tennis Ritorno alla vittoria. Dopo la finale persa agli open USA, Jannik Sinner conquista il torneo di Pechino: battuto in finale l'americano Tien con un doppio 6-2. Di Emilio Mancuso #GR1 #ChinaOpen Vai su Facebook

Sinner all'ATP Shanghai: "Non sono l'unico che sta cambiando" - Protagonista del media day a Shanghai, Sinner ha parlato dell'evoluzione del suo gioco: "Non sono l'unico che sta cambiando. Segnala sport.sky.it

Jannik Sinner: “Non sono l’unico a cambiare” - In conferenza parla dei cambiamenti tecnici e della condizione fisica. Da newsmondo.it