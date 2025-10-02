Jane Goodall l’etologa che ha cambiato per sempre il nostro sguardo sul mondo animale partendo da uno scimpanzé di pezza

Se n’è andata all’inizio dell’autunno, il primo giorno di ottobre, Jane Goodall deceduta a Los Angeles per cause naturali, all’età di 91 anni. L’etologa britannica, considerata la massima esperta al mondo di scimpanzé, ha trasformato la visione del mondo animale e del legame che ci unisce alla natura, lasciando un segno indelebile nella scienza e nella coscienza collettiva. Credit foto: Massimiliano Di Giovanni? archivio Bioparco Una vocazione che nasce nell’infanzia. Jane Morris Goodall nacque a Londra il 3 aprile 1934 e fin da bambina mostrò una curiosità instancabile verso gli animali. Amava osservare ogni creatura, tanto che a tre anni ricevette dalla madre un peluche che l’accompagnò per tutta la vita: uno scimpanzé di pezza chiamato Jubilee, donato in occasione della nascita di un cucciolo allo zoo di Londra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Jane Goodall, l’etologa che ha cambiato per sempre il nostro sguardo sul mondo animale (partendo da uno scimpanzé di pezza)

Addio a Jane Goodall, la donna che parlava alle scimmie: la celebre etologa britannica è morta a 91 anni in California mentre era impegnata in un giro di conferenze. Diventata la massima esperta mondiale di scimpanzé dopo decenni di studi condotti nel Go

È MORTA LA DONNA DEGLI SCIMPANZE' Jane Goodall ci ha lasciati all'età di 91 anni. Se sappiamo quasi tutto sugli scimpanzé lo dobbiamo a lei. «A dieci anni decisi che, una volta diventata grande, sarei partita per l'Africa e avrei vissuto con gli animali dell

