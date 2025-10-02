Jane Goodall addio alla donna che ci ha insegnato ad amare e conoscere gli scimpanzé ma non solo

Wired.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La massima esperta mondiale dei grandi primati è stata anche una attivista per la conservazione della biodiversità e contro i cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Wired.it

jane goodall addio alla donna che ci ha insegnato ad amare e conoscere gli scimpanz233 ma non solo

© Wired.it - Jane Goodall, addio alla donna che ci ha insegnato ad amare e conoscere gli scimpanzé, ma non solo

In questa notizia si parla di: jane - goodall

È morta Jane Goodall, la scienziata che ha cambiato il modo in cui vediamo noi e le scimmie: aveva 91 anni

Jane Goodall e l'amore per gli animali: «Chiunque li conosce sa che gli animali sono tristi o felici proprio come noi. Ad un certo punto della mia vita ho capito che dovevo proteggerli e da scienziata sono diventata attivista: dovevo agire»

Ci lascia Jane Goodall che ci ha insegnato l'amore per gli animali: «Chiunque li conosce sa che gli animali sono tristi o felici come noi. Ad un certo punto della mia vita ho capito che dovevo proteggerli e sono diventata attivista: dovevo agire»

jane goodall addio donnaJane Goodall, morta a 91 anni la studiosa che 'parlava con le scimmie': le sue scoperte sulle emozioni degli animali «hanno rivoluzionato la scienza» - Addio a Jane Goodall, la donna che parlava alle scimmie: la celebre etologa britannica è morta a 91 anni in California mentre era impegnata in un giro di conferenze. Lo riporta msn.com

jane goodall addio donnaAddio a Jane Goodall, la donna che parlava alle scimmie - Famosa per la sua lotta contro l'estinzione degli scimpanzè, ha sfruttato la sua fama mondiale per richiamare ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Jane Goodall Addio Donna