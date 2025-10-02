Jane Goodall addio alla donna che ci ha insegnato ad amare e conoscere gli scimpanzé ma non solo
La massima esperta mondiale dei grandi primati è stata anche una attivista per la conservazione della biodiversità e contro i cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Wired.it
È morta Jane Goodall, la scienziata che ha cambiato il modo in cui vediamo noi e le scimmie: aveva 91 anni
Jane Goodall e l'amore per gli animali: «Chiunque li conosce sa che gli animali sono tristi o felici proprio come noi. Ad un certo punto della mia vita ho capito che dovevo proteggerli e da scienziata sono diventata attivista: dovevo agire»
Ci lascia Jane Goodall che ci ha insegnato l'amore per gli animali: «Chiunque li conosce sa che gli animali sono tristi o felici come noi. Ad un certo punto della mia vita ho capito che dovevo proteggerli e sono diventata attivista: dovevo agire»
