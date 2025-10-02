james mangold firma con paramount e i suoi progetti star wars e dc in pericolo

nuovo accordo tra james mangold e paramount pictures. Il regista di fama internazionale James Mangold ha siglato un contratto globale con Paramount Pictures, recentemente acquisita da Skydance, per lo sviluppo, la direzione e la produzione di nuovi progetti cinematografici. Questa collaborazione segna un passo importante nella carriera del regista, che potrà così lavorare su molteplici iniziative presso uno studio di grande rilievo nel panorama hollywoodiano. le dichiarazioni ufficiali e le prospettive future. James Mangold ha espresso entusiasmo per questa nuova partnership, sottolineando l’interesse nel collaborare con figure chiave come David Ellison, Josh Greenstein e Dana Goldberg. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

