James Mangold firma con Paramount e i suoi progetti Star Wars e DC in pericolo
nuovo accordo tra james mangold e paramount pictures. Il regista di fama internazionale James Mangold ha siglato un contratto globale con Paramount Pictures, recentemente acquisita da Skydance, per lo sviluppo, la direzione e la produzione di nuovi progetti cinematografici. Questa collaborazione segna un passo importante nella carriera del regista, che potrà così lavorare su molteplici iniziative presso uno studio di grande rilievo nel panorama hollywoodiano. le dichiarazioni ufficiali e le prospettive future. James Mangold ha espresso entusiasmo per questa nuova partnership, sottolineando l’interesse nel collaborare con figure chiave come David Ellison, Josh Greenstein e Dana Goldberg. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: james - mangold
Swamp Thing, James Gunn rivela aggiornamenti sul film di James Mangold per il DC Universe
Timothée Chalamet e James Mangold di nuovo insieme per High Side
Timothée Chalamet e James Mangold collaborano di in High Side
STASERA IN TV - MERCOLEDI 1 OTTOBRE In copertina: Le Mans '66 - La grande sfida, di James Mangold. La ragazza del mare - RaiUno, ore 21.30 (3,50) Hypnotic - Rai4, ore 21.20 (1,99) Le Mans '66 - La grande sfida - Rai Movie, ore 21.10 (3,64) Qua la z - facebook.com Vai su Facebook
Alle 21:10 “Le Mans '66 - La grande sfida” di James Mangold con Matt Damon, Christian Bale | Tra le case automobilistiche Ford e Ferrari si combatte una storica battaglia per vincere la famosa gara nota come "La 24 Ore di Le Mans". Chi avrà la meglio? - X Vai su X
James Mangold firma con Paramount. Che ne sarà dei suoi progetti Star Wars e DC? - Il regista di Logan, James Mangold, ha firmato un accordo globale con la Paramount Pictures per "sviluppare progetti cinematografici" ... Scrive cinefilos.it
Star Wars: Dawn of the Jedi, James Mangold passa a Paramount: cosa significa per il film? - Il regista James Mangold, che dovrebbe dirigere Star Wars: Dawn of the Jedi per Disney, ha firmato un nuovo contratto con ... Segnala cinema.everyeye.it