james mangold firma con paramount e i suoi progetti star wars e dc in pericolo

Jumptheshark.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

nuovo accordo tra james mangold e paramount pictures. Il regista di fama internazionale James Mangold ha siglato un contratto globale con Paramount Pictures, recentemente acquisita da Skydance, per lo sviluppo, la direzione e la produzione di nuovi progetti cinematografici. Questa collaborazione segna un passo importante nella carriera del regista, che potrà così lavorare su molteplici iniziative presso uno studio di grande rilievo nel panorama hollywoodiano. le dichiarazioni ufficiali e le prospettive future. James Mangold ha espresso entusiasmo per questa nuova partnership, sottolineando l’interesse nel collaborare con figure chiave come David Ellison, Josh Greenstein e Dana Goldberg. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

james mangold firma paramountJames Mangold firma con Paramount. Che ne sarà dei suoi progetti Star Wars e DC? - Il regista di Logan, James Mangold, ha firmato un accordo globale con la Paramount Pictures per "sviluppare progetti cinematografici" ... Scrive cinefilos.it

james mangold firma paramountStar Wars: Dawn of the Jedi, James Mangold passa a Paramount: cosa significa per il film? - Il regista James Mangold, che dovrebbe dirigere Star Wars: Dawn of the Jedi per Disney, ha firmato un nuovo contratto con ... Segnala cinema.everyeye.it

