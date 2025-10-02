James Mangold firma con Paramount Che ne sarà dei suoi progetti Star Wars e DC?

Il regista di Logan, James Mangold, ha firmato un accordo globale con la Paramount Pictures per “ sviluppare, dirigere e produrre progetti cinematografici ” per lo studio, recentemente acquisito da Skydance. Il nuovo accordo segue la recente notizia dell’acquisizione da parte dello studio dell’ultimo film di Mangold, il film drammatico sulle corse motociclistiche High Side con Timothée Chalamet, protagonista di A Complete Unknown. “Sono molto entusiasta di iniziare questa collaborazione con David Ellison, Josh Greenstein, Dana Goldberg e tutti alla Paramount”, ha dichiarato il regista in un comunicato stampa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

