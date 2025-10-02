Il panorama dell’universo DC sta vivendo una fase di profonda evoluzione, con l’introduzione di nuovi titoli e progetti destinati a ridefinire la narrativa dei supereroi sul grande e piccolo schermo. Le recenti dichiarazioni di James Gunn offrono uno sguardo dettagliato sulle prossime fasi di sviluppo e sugli obiettivi strategici adottati dai DC Studios, evidenziando un impegno costante nel consolidare un universo cinematografico più coeso e innovativo. le novità in arrivo dai dc studios. Con il capitolo intitolato “Dei e Mostri”, i DC Studios stanno inaugurando una nuova era dedicata alla creazione di contenuti originali e interconnessi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - James Gunn svela nuovi progetti emozionanti per il DCU