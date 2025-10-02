James Gunn anticipa una nuova serie per il DCU | Stiamo solo definendo il budget
In un'intervista a GQ Magazine, James Gunn ha svelato nuovi dettagli sul futuro del DCU, tra film in fase di scrittura, un progetto televisivo ancora da finanziare e l'attesa per Man of Tomorrow, il sequel di Superman previsto nel 2027. Il percorso del DCU sotto la guida di James Gunn e Peter Safran continua ad ampliarsi, mescolando cinema e televisione in un mosaico narrativo sempre più ambizioso. Dopo Superman e la seconda stagione di Peacemaker, i prossimi tasselli promettono di consolidare l'universo condiviso con progetti inediti e sorprendenti. James Gunn anticipa nuovi orizzonti per il DCU Intervistato da GQ Magazine, James Gunn ha spiegato di avere sul tavolo due sceneggiature cinematografiche che potrebbero rappresentare le prossime tappe cruciali del DCU: "Al momento ci sono due copioni davvero interessanti che spero di portare al livello successivo, e sono entusiasta di entrambi". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: james - gunn
Superman: la nuova origine sorprendente di james gunn
Swamp Thing, James Gunn rivela aggiornamenti sul film di James Mangold per il DC Universe
Superman di james gunn riporta un elemento mancante nei film sui supereroi da 9 anni
Il nuovo Superman di James Gunn ha conquistato 13 milioni di visualizzazioni in dieci giorni su HBO Max, segnando il miglior debutto dopo Barbie e rilanciando l’intero franchise DC. Nel 2027 uscirà al cinema il sequel: Man of Tomorrow, con James Gunn an - facebook.com Vai su Facebook
James Gunn parla del futuro di Peacemaker e aggiorna su The Authority #Notizie #DCStudios #JamesGunn #Peacemaker #TheAuthority https://lospaziobianco.it/james-gunn-parla-del-futuro-di-peacemaker-e-aggiorna-su-the-authority/… - X Vai su X
James Gunn anticipa ulteriori progetti in arrivo per il DCU - James Gunn rivela due nuovi film DCU e una serie in approvazione: aggiornamenti su Superman, Supergirl e Lanterns. Secondo cinefilos.it
Lanterns: James Gunn anticipa chi sarà il protagonista al centro della nuova serie DC - James Gunn condivide nuove informazioni sull'attesissima serie Lanterns del DC Universe, rivelando aspetti fondamentali della trama e del cast, in vista dell'uscita prevista per il 2026 su Max. Lo riporta movieplayer.it