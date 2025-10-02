James Gunn anticipa una nuova serie per il DCU | Stiamo solo definendo il budget

In un'intervista a GQ Magazine, James Gunn ha svelato nuovi dettagli sul futuro del DCU, tra film in fase di scrittura, un progetto televisivo ancora da finanziare e l'attesa per Man of Tomorrow, il sequel di Superman previsto nel 2027. Il percorso del DCU sotto la guida di James Gunn e Peter Safran continua ad ampliarsi, mescolando cinema e televisione in un mosaico narrativo sempre più ambizioso. Dopo Superman e la seconda stagione di Peacemaker, i prossimi tasselli promettono di consolidare l'universo condiviso con progetti inediti e sorprendenti. James Gunn anticipa nuovi orizzonti per il DCU Intervistato da GQ Magazine, James Gunn ha spiegato di avere sul tavolo due sceneggiature cinematografiche che potrebbero rappresentare le prossime tappe cruciali del DCU: "Al momento ci sono due copioni davvero interessanti che spero di portare al livello successivo, e sono entusiasta di entrambi". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

