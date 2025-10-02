James Gunn anticipa ulteriori progetti in arrivo per il DCU
La line-up dell’universo DC sta per arricchirsi di nuovi titoli della DC Studios, come rivela James Gunn in un nuovo ed entusiasmante aggiornamento. Il C apitolo 1: “Dei e Mostri” è appena iniziato, con Gunn e il suo co-CEO Peter Safran che stanno inaugurando una nuova era di contenuti DC sul grande e piccolo schermo. Dopo il successo del film Superman, diversi altri film e serie sono attualmente in varie fasi di sviluppo, come rivelato inizialmente nel gennaio 2023. Tuttavia, nuove aggiunte come Clayface, che sono arrivate dopo la presentazione della lista iniziale, continuano ad essere valutate e accolte dai DC Studios. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: james - gunn
