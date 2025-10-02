James Bond | Amazon vorrebbe Jacob Elordi per il ruolo
Amazon starebbe valutando Jacob Elordi come possibile candidato per il ruolo del prossimo James Bond, anche se al momento non è stata inviata alcun’offerta formale e la decisione finale sul casting non è ancora stata presa. Secondo fonti interne, Elordi dovrebbe infatti sottoporsi a un screen test nel corso del 2026, comprendente prove in abito elegante e sequenze d’azione. Il regista Denis Villeneuve dovrebbe avere voce in capitolo nella scelta dell’attore, e finora non ci sarebbero indicazioni di un suo eventuale rifiuto rispetto alla candidatura di Elordi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
