La star di Frankenstein di Guillermo del Toro potrebbe essere uno dei papabili alla pesante eredità di Daniel Craig nel franchise. Secondo le ultime indiscrezioni, Amazon sarebbe molto interessato al profilo di Jacob Elordi per il ruolo di candidato principale al personaggio di James Bond, nonostante per il momento si tratti soltanto di una voce. Probabilmente, la star di Euphoria e dell'ultima trasposizione cinematografica di Frankenstein, potrebbe partecipare al casting nel 2026. Una scelta che sarebbe in controtendenza rispetto a quanto trapelato sinora. Jacob Elordi in corsa per James Bond? Soltanto pochi giorni fa, Deadline aveva diffuso quelle che sarebbero le caratteristiche ricercate da Amazon per il ruolo di 007 nel prossimo film: un attore britannico e sconosciuto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - James Bond, Amazon punta su Jacob Elordi per il prossimo 007: Steven Knight scriverà Bond 26