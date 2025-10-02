JAM 2025 – Al via I colori del jazz | torna Jazz Area Metropolitana con sei eventi tra settembre e ottobre

Domani, venerdì 3 ottobre, riparte Jazz Area Metropolitana – la rassegna diretta da Nicola Fazzin i e promossa da nusica.org –. Un mese di concerti che intrecciano natura, comunità e musica in luoghi dal grande fascino, confermando lo spirito di ricerca e apertura che caratterizza la rassegna. Un festival che racconta il mondo attraverso la musica: “I colori del jazz” per Jazz Area Metropolitana 2025. Dal 5 settembre al 31 ottobre 2025, torna JAM – Jazz Area Metropolitana, la rassegna che da nove edizioni intreccia musica, territorio e comunità nella Città Metropolitana di Venezia. Con il titolo “I colori del jazz”, il festival propone sei appuntamenti nei Comuni di Scorzè, Dolo, Spinea, Mirano e Santa Maria di Sala, portando il jazz nei parchi, nelle ville storiche e negli spazi urbani più suggestivi della Riviera del Brenta e del Miranese. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

