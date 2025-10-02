Jacob Elordi e Chase Infiniti | scintille a Parigi?

Vanityfair.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore australiano sarebbe stato avvistato in atteggiamenti complici con l’attrice di One Battle After Another durante un party esclusivo della Fashion Week. Solo simpatia o c’è qualcosa di più?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

jacob elordi e chase infiniti scintille a parigi

© Vanityfair.it - Jacob Elordi e Chase Infiniti: scintille a Parigi?

In questa notizia si parla di: jacob - elordi

Venezia 82, le pagelle look: Oscar Isaac incanta (9), Jacob Elordi protagonista (8), Paris Jacksona tema Frankenstein (9), Cristina Parodi in lime(5)

Sophie Codegoni rinasce a Venezia: nuovo look da diva, il messaggio dietro l'abito azzurro e il retroscena piccante con Jacob Elordi

Julia Roberts, George Clooney, Jacob Elordi e la sorpresa Bad Bunny: Venezia 2025 è la Mostra delle star

jacob elordi chase infinitiJacob Elordi's 'flirty' night with actress Chase Infiniti amid Olivia Jade split rumors - Jacob Elordi reportedly enjoyed a 'flirty' evening with actress Chase Infiniti amid split rumors with Olivia Jade Giannulli. Secondo dailymail.co.uk

jacob elordi chase infinitiJacob Elordi and Chase Infiniti Get Flirty at Paris Fashion Week Party - Jacob Elordi had more than just fashion on his mind in Paris this week ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Jacob Elordi Chase Infiniti