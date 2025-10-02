JK Rowling di nuovo contro Emma Watson | Non merito l' eterna approvazione di un attore che ha interpretato un personaggio da me creato
La scrittrice britannica sembra non aver gradito particolarmente le recenti dichiarazioni di Emma Watson e incoraggia la satira su di esse. Segno che la riconciliazione è ancora lontana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: rowling - nuovo
“Questo libro è costato due anni della mia vita. JK Rowling? Merita ogni milione di dollari che ha guadagnato”: Ken Follett e il mistero di Stonehenge nel suo nuovo romanzo “Il Cerchio dei Giorni”
Nuovo scontro tra J.K. #rowling ed #EmmaWatson . L’attrice ha detto di “custodire i ricordi” di #HarryPotter pur non condividendo le posizioni dell’autrice sui diritti #trans. Rowling ha replicato definendola “ignorante” e “privilegiata”. #Tag24 - X Vai su X
Nuovo attacco sul tema dei diritti delle donne transgender da parte della scrittrice di «Harry Potter» J. K. Rowling, questa volta diretto all'attrice Emma Watson, la cui carriera cinematografica è partita proprio dalla saga del maghetto, vestendo i panni di Hermio - facebook.com Vai su Facebook
J.K. Rowling (di nuovo) contro Emma Watson: «Non merito l'eterna approvazione di un attore che ha interpretato un personaggio da me creato» - La scrittrice britannica sembra non aver gradito particolarmente le recenti dichiarazioni di Emma Watson e incoraggia la satira su di esse. Scrive vanityfair.it
L’autrice di Harry Potter J. K. Rowling attacca Emma Watson: “Ignorante privilegiata” - Rowling, autrice di Harry Potter, e l’attrice Emma Watson, che nelle pellicole della saga dedicata alle avventure del maghetto ricopriva il ruolo di ... Secondo tpi.it