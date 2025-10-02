Italiani fermati al largo di Gaza Tajani | Ignorati anche gli appelli di Mattarella

Roma, 2 ottobre 2025 – Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è intervenuto Camera per le comunicazioni sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza, a seguito delle imbarcazzioni Flotilla intercettate dall’esercito israeliani ( leggi qui) Tajani: “Già da domani prime partenze italiani fermati”. “Come ampiamente annunciato, una volta in porto ad Ashdod i membri della Flotilla verranno identificati e fermati, per poi essere trasferiti nei giorni successivi con voli charter in Europa “, ha aggiunto Tajani evidenziando: “Secondo le informazioni disponibili, raccolte attraverso l’Unità di Crisi, che sta seguendo passo dopo passo la situazione, tutti nostri connazionali sono in buone condizioni”, ha evidenziato il vice premier, per poi aggiungere: “Già da venerdì potrebbero avvenire le prime partenze (degli italiani, ndr), soprattutto per chi accetterà di lasciare volontariamente Israele – ha dichiarato il ministro – Per chi rifiuterà l’espulsione immediata, sarà necessario attendere il provvedimento di respingimento dell’autorità giudiziaria israeliana, che potrebbe richiedere 48-72 ore”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it