Firenze, 2 ottobre 2025 – Arrivano nel porto di Ashdod, in Israele, gli attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati negli abbordaggi israeliani alle imbarcazioni della carovana umanitaria verso Gaza. Secondo quanto riferisce El Pais, una grande nave della Marina israeliana è entrata nel porto con a bordo circa 400 membri della missione detenuti, tra i quali una quarantina di italiani. Tra questi la capo missione del progetto Tom -Tutti gli occhi sul Mediterraneo Margherita Cioppi. E c’è anche un altro fiorentino, il giornalista Saverio Tommasi, tra le persone che sono state fermate nell'ambito dell'intercettazione delle barche della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Italiani della Flotilla arrestati, ci sono anche due fiorentini

