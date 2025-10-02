Italiani della Flotilla arrestati ci sono anche due fiorentini

Lanazione.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 2 ottobre 2025 – Arrivano nel porto di Ashdod, in Israele, gli attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati negli abbordaggi israeliani alle imbarcazioni della carovana umanitaria verso Gaza. Secondo quanto riferisce El Pais, una grande nave della Marina israeliana è entrata nel porto con a bordo circa 400 membri della missione detenuti, tra i quali una quarantina di italiani. Tra questi la capo missione del progetto Tom -Tutti gli occhi sul Mediterraneo Margherita Cioppi. E c’è anche un altro fiorentino, il giornalista Saverio Tommasi, tra le persone che sono state fermate nell'ambito dell'intercettazione delle barche della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

italiani della flotilla arrestati ci sono anche due fiorentini

© Lanazione.it - Italiani della Flotilla arrestati, ci sono anche due fiorentini

In questa notizia si parla di: italiani - flotilla

Flotilla umanitaria fermata: Israele sale a bordo, italiani verso rimpatrio

Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)

Freedom Flotilla, Tajani sente Sa’ar: due opzioni per gli attivisti italiani che erano a bordo

italiani flotilla arrestati sonoItaliani della Flotilla arrestati, ci sono anche due fiorentini - Tutti gli occhi sul Mediterraneo” Margherita Cioppi e il giornalista Saverio Tommasi ... Riporta lanazione.it

italiani flotilla arrestati sonoFlotilla, chi sono gli italiani fermati e cosa succede ora: tra loro Arturo Scotto e Saverio Tommasi - Sono almeno 40 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate dalle forze israeliane mentre alcune sono ancora in navigazione. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Italiani Flotilla Arrestati Sono