Italia via libera alla prima legge che riconosce l’obesità come malattia

Sbircialanotizia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il via libera di Palazzo Madama al testo che riconosce l’obesità come patologia cronica cambia il volto della sanità italiana e mondiale. Dal punto di vista di Sbircia la Notizia Magazine, la decisione di oggi ridisegna le politiche di prevenzione e apre nuovi orizzonti terapeutici per milioni di cittadini. Una svolta normativa senza precedenti La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

italia via libera alla prima legge che riconosce l8217obesit224 come malattia

© Sbircialanotizia.it - Italia, via libera alla prima legge che riconosce l’obesità come malattia

In questa notizia si parla di: italia - libera

L’Italia e il calcio diviso a metà: Nazionale maschile in caduta libera, nazionale femminile in ascesa

Paolo Borsellino, Meloni a 33 anni dalla strage di via D’Amelio: “Sua vita sacrificata per un’Italia più giusta, libera dalle mafie” - VIDEO

Iren rinnova programma Emtn, via libera ad incremento a 5 mld e rimpatrio in Italia da Consob e

italia via libera primaTuttosport in prima pagina: "Via libera alla vendita di San Siro" - Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Via libera alla vendita di San Siro". Riporta milannews.it

italia via libera primaL’obesità è una malattia: Italia primo Paese a riconoscerla con il via libera alla legge - Nascono un Osservatorio e un Programma nazionale per sensibilizzare e formare la popolazione ma non c’è l’inserimento nei Livelli essenziali di assistenza ... Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Via Libera Prima