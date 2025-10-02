Italia via libera alla prima legge che riconosce l’obesità come malattia

Il via libera di Palazzo Madama al testo che riconosce l’obesità come patologia cronica cambia il volto della sanità italiana e mondiale. Dal punto di vista di Sbircia la Notizia Magazine, la decisione di oggi ridisegna le politiche di prevenzione e apre nuovi orizzonti terapeutici per milioni di cittadini. Una svolta normativa senza precedenti La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Italia, via libera alla prima legge che riconosce l’obesità come malattia

In questa notizia si parla di: italia - libera

L’Italia e il calcio diviso a metà: Nazionale maschile in caduta libera, nazionale femminile in ascesa

Paolo Borsellino, Meloni a 33 anni dalla strage di via D’Amelio: “Sua vita sacrificata per un’Italia più giusta, libera dalle mafie” - VIDEO

Iren rinnova programma Emtn, via libera ad incremento a 5 mld e rimpatrio in Italia da Consob e

In Campania via libera di Forza Italia a Giosy Romano. L'annuncio del segretario regionale campano del partito Fulvio Martusciello. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Phantasmagoria Pacis - DATA INIZIO: 13/09/2025 - DATA FINE: 09/11/2025 - LUOGO: Museo Nazionale Collezione Salce Sede ex Chiesa di SANTA MARGHERITA | Via Reggimento Italia Libera - Treviso #art #CollezioneSalceTv #Pikasus #PikasusArteNews - X Vai su X

Tuttosport in prima pagina: "Via libera alla vendita di San Siro" - Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Via libera alla vendita di San Siro". Riporta milannews.it

L’obesità è una malattia: Italia primo Paese a riconoscerla con il via libera alla legge - Nascono un Osservatorio e un Programma nazionale per sensibilizzare e formare la popolazione ma non c’è l’inserimento nei Livelli essenziali di assistenza ... Come scrive ilsole24ore.com