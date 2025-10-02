Italia prima in Europa a riconoscere l’obesità come malattia cronica | Una svolta epocale per la salute dei cittadini

L’Italia è il primo Paese in Europa a riconoscere l’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante, e le prestazioni assistenziali diventano parte integrante dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). È il risultato di una storica approvazione al Senato che trasforma in legge il disegno n. 1483. Il nuovo quadro normativo prevede un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell’obesità, l’istituzione di un Osservatorio ministeriale per lo studio della malattia, l’obbligo di formazione per medici e pediatri, e finanziamenti dedicati che partono da 700.000 euro per il 2025 fino a 1,2 milioni annui a regime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italia prima in Europa a riconoscere l’obesità come malattia cronica: “Una svolta epocale per la salute dei cittadini”

In questa notizia si parla di: italia - prima

‘Il ministro del Male’ di William Le Queux. La storia segreta di Rasputin per la prima volta tradotta in Italia

Università del Sannio quinta in Italia tra i piccoli atenei: prima al Sud

Napoli-Arezzo 0-2, i campioni d’Italia sconfitti nella prima uscita stagionale

Prima Class Action in Italia contro TikTok e Meta: «Social pericolosi per i minori, provocano danni cerebrali e dipendenza» - X Vai su X

L’Italia approva la prima legge nazionale sull’Intelligenza Artificiale in Europa Vai su Facebook

Forza Italia a Telese: «Progetto europeo per le aree interne» - Il parco delle terme di Telese è il luogo che vedrà la nascita del nuovo «Manifesto della Libertà» di Forza Italia. Segnala ilmattino.it

“In Europa Forza Italia vota per riconoscere la Palestina, in Parlamento oggi invece Tajani ha detto che è inutile” - “Il ministro degli Esteri Tajani – spiegano Pietro Lorefice e Filippo Scerra, capigruppo M5S nelle Commissioni Politiche Ue di Senato e Camera dopo il voto del Parlamento europeo per spingere gli ... Si legge su blitzquotidiano.it