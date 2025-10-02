Italia nuovo modello di stabilità politica? Intervista ad Alberto Bagnai nella puntata di Radar per FormicheTv

L’Italia rappresenta un nuovo modello di stabilità politica in Europa? Quali sono le prospettive economiche e gli scenari futuri per il nostro Paese? Ne parliamo a Radar con Alberto Bagnai, deputato Lega. Conduce: Roberto Arditti. 🔗 Leggi su Formiche.net

